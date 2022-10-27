Семь миллионов на дороге не валяются? Почему уборщицу отправили в тюрьму за найденную на улице сумку

Бизнесмен (слева) утверждал, что в сумке были миллионы - но никто их не видел. Фото: Предоставлено защитниками Айнагуль // Никита МАНЬКО

Айнагуль Борбуева приехала в Новосибирск из Киргизии 2 года назад. Мигрантка жила с мужем, растила сына-подростка. Была уборщицей в отеле. 4 ноября 2021 года ранним утром она шла на смену и увидела на снегу чехол от ноутбука. Подобрала и унесла к себе в подсобку. А 6 ноября, когда Айнагуль с родней отмечала в кафе свое 44-летие, туда нагрянула полиция.

На видеозаписи есть бизнесмен с сумкой, а также подобравшая ее Айнагуль. Фото: Предоставлено защитниками подсудимой

ГДЕ ДЕНЬГИ, АЙНАГУЛЬ?

- Прямо за праздничным столом жену задержали, а мне показали видео, как она идет с этой подобранной сумкой. И говорят: «Там, в этой сумке, 7 миллионов было. Найдите их, а то ваша супруга в СИЗО поедет». Я говорю: «Это бред! Нет у нас никаких миллионов», - вспоминает Азамат, муж Айнагуль.

Полицейские, как положено, провели обыски. Денег действительно не нашли. Но в основу обвинения легли записи с камеры наблюдения: на них четко видно, как техничка поднимает с земли бесхозную вещь, заглядывает в нее и несет в сторону своей работы. Могла и спрятать потом миллионы. Но почему тогда не спрятала сам чехол от ноутбука? Его нашли у технички в подсобке. Необычная ситуация. Таким же необычным оказался и владелец сумки.

Назовем его Дмитрий Лисивцев, 36 лет, бизнесмен. В тот вечер он отдыхал в ресторане рядом с отелем в компании друга-юриста. Как же Лисивцев проворонил свое состояние? Говорит, был пьян. Хотя выпили-то 700 граммов водки на двоих. А зачем вообще таскал с собой столько налички? Предприниматель рассказал, что открыл в двух банках брокерские счета, на которые собирался зачислить 7 миллионов. Деньги эти он получил от продажи машины, половины доли квартиры и еще одной однокомнатной квартиры в Новосибирске.

- Приблизительно в 9 часов вечера мы с товарищем вышли из ресторана, чтобы покурить и поехать по домам. Чувствуя себя изрядно выпившим, я решил не пополнять счета, а поехать домой. От ресторана мы направились в сторону улицы Добролюбова. На пешеходной дорожке рядом с дорогой я поставил сумку, мы продолжали общаться на разные темы около 5 - 10 минут. Подъехал автомобиль «Киа Рио», после чего я сел в него и отправился домой. Друг был тоже изрядно выпившим, но его автомобиль подъехал позже, а о том, что у меня наличка с собой – вообще не знал, - говорится в показаниях бизнесмена в материалах дела.

Сам предприниматель от общения с журналистами отказался и даже перестал ходить на суды.

Дело о сумке с 7 миллионами активно обсуждали в Киргизии, родственники ходили на все суды Фото: Никита МАНЬКО

700 ВОПРОСОВ НА ПОЛИГРАФЕ

- Приехав домой, я лег спать. Назавтра я весь день выпивал со своей девушкой, а утром 5 ноября (то есть только на второй день!) заметил, что у меня в квартире нет сумки с деньгами. В 11.00 я поехал на место и обратился к охраннику бизнес-центра, где вход в ресторан, вместе мы просмотрели видео с камер наблюдения, - рассказал полиции бизнесмен и предоставил записи.

Они вроде подтверждали слова бизнесмена: вот он сел в машину, вот сумка так и осталась лежать на земле. Но интересно, что после полуночи обзор на нее перегораживает сугроб - в этот момент подъезжает снегоуборочная техника. А уже в 6.45 чехол оказывается в руках у Айнагуль. Та и не отрицает, что подобрала его. Только уверяет, что денег там не было.

- Я полностью прошла полиграф! 700 вопросов было, - объясняла на суде мигрантка. - Не было там денег. Только две наволочки, маска и ручка.

А вот Лисивцев, по словам адвокатов Айнагуль, прошел детектор не идеально, полиграф показал, что что-то недоговаривает. В последнем слове на суде уборщица даже клялась своими детьми:

- Там не было ни единого рубля! Поверьте мне, пожалуйста. Я говорю правду. Я могу поклясться своими детьми. Да, я своей глупостью создала своей семье проблемы, очень раскаиваюсь в этом. Я невиновна, я не совершала никакого преступления. Для меня что-то украсть или своровать - это позор для моей семьи и для всей нашей страны.

Айнагуль рыдала.

ЗАЧЕМ ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ?

Подсудимую защищал адвокат Абдилазиз Бадалбаев. Его версия: преступник в этой истории не Айнагуль - она, наоборот, жертва очень изощренной аферы. Бадалбаев выяснил, что пострадавший Лисивцев изрядно задолжал банкам. А может, и не только им.

- Зачем ему этот спектакль? Сославшись на кражу и уголовное дело, можно объявить себя банкротом. Что Лисивцев и сделал, - уточняет Бадалбаев и показывает решение арбитражного суда. Там написано: «Размер обязательств Лисивцева перед кредиторами составляет 6 320 558 рублей 27 копеек, просрочка в исполнении обязательств имеет место в отношении всей суммы задолженности. Признать Лисивцева банкротом, ввести реализацию имущества должника».

Защитники и консул Республики Кыргызстан не ожидали строгого приговора Фото: Никита МАНЬКО

Имущества? Так его нет. Он ведь перед тем, как потерять сумку, продал и недвижимость, и машину…

- По сути никто эти 7 миллионов не видел. Бизнесмен говорил, что наличку хранил дома под кроватью в ящике для белья, в двух наволочках. Жил он при этом с девушкой. «Девушка видела эти деньги?» - спрашивали его. «Нет, у нее не было доступа под кровать». - «Она убиралась в квартире?» - «Да, но не под кроватью». Это как? Это какая девушка не будет убираться под кроватью? - не понимает Абдилазиз Бадалбаев.

Любопытна и еще одна деталь. Юрист, с которым Лисивцев пил в ресторане, специализировался на банкротствах. И сейчас проходит по другому уголовному делу как обвиняемый. Тоже совпадение? Октябрьский районный суд Новосибирска посчитал, именно так. 27 октября судья зачитала:

«Признать Айнагуль Борбуеву виновной. Приговорить к 2,5 года колонии общего режима». Защита уборщицы заявила, что обжалует это решение.

Женщина плакала на последнем слове, но приговор перенесла мужественно Фото: Никита МАНЬКО

КСТАТИ

Получила срок, но выйдет на свободу

Об этом заявила второй адвокат уборщицы Наталья Коломбет.

- Борбуева задержана была почти год назад, все это время провела в СИЗО, где день идет за 1,5 дня в колонии общего режима. Получается, на сегодняшний день она отбыла уже более половины срока наказания и имеет право выйти условно досрочно, так как в СИЗО нареканий к ней не было, - прокомментировала КП-Новосибирск Коломбет. - Но пока приговор будет обжалован в вышестоящих судах, ей, вероятно, придется отбыть весь срок до конца.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему не признали полиграф?

Мигрантка и ее адвокаты говорят, что она честно ответила на 700 вопросов на полиграфе. И прибор не показал, что женщина врет. Так почему же ее судили и осудили?

- Все зависит от специалиста, который проводит экспертизу на полиграфе. Даже если это эксперт МВД, как в данном случае, нужно учитывать, что следственные действия формируются следователем - именно он определяет, включать ли результаты полиграфа в обвинительную часть. Суд также может не принять результаты экспертизы, если посчитает другие доказательства более весомыми. К тому же результаты полиграфа не являются официальным стопроцентным доказательством - прибор можно и обмануть, - отмечает юрист Инесса Рябинина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске суд отправил в колонию уборщицу, которая нашла сумку с 7 миллионами

Мигрантка отрицает вину, а ее адвокаты уверены - она стала жертвой мошеннической схемы пострадавшего бизнесмена (подробнее)

«Найти на улице вещь - не означает преступление»: последнее слово уборщицы, которую обвиняют в краже 7 миллионов

В Новосибирске уборщица, арестованная по делу о краже сумки с 7 миллионами, сказала последнее слово (подробнее)

Ваша честь, мы принесли 7 миллионов: новосибирской судье предложили провести эксперимент по делу уборщицы, нашедшей сумку с деньгами

Новосибирской судье предложили провести эксперимент по делу уборщицы, нашедшей сумку с деньгами (подробнее)

Новосибирский бизнесмен, потерявший сумку с 7 миллионами рублей, отказался от иска к уборщице

Однако женщина, которую подозревают в краже крупной суммы, продолжает находиться в СИЗО (подробнее)

А были ли деньги? Главные нестыковки в деле о потерянной пьяным бизнесменом сумке с 7 миллионами в Новосибирске

Главная подозреваемая - уборщица-мигрантка – больше полугода сидит в СИЗО. Но отрицает свою вину. И кому тут, прикажете, верить? (подробнее)

Новые подробности дела о пропавшей сумке с 7 миллионами в Новосибирске: главный свидетель оказался замешан в крупном мошенничестве

И сумма в нем фигурирует такая же. Совпадение или нет? (подробнее)

«В наручниках увели в день рождения»: в Новосибирске начался суд над уборщицей, которая нашла сумку с 7 миллионами

Адвокат женщины отрицает ее вину (подробнее)

Дело о пропавших миллионах в Новосибирске: по данным полиграфа, уборщица деньги не брала

Бизнесмен, оставивший сумку на дороге, говорит, что на целые сутки забыл о свертках с купюрами. А видео с камер нельзя назвать очевидной уликой (подробнее)