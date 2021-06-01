Последние новости Новосибирска на 1 июня 2021 года: инспектора ДПС, стрелявшего в парня, оставили под арестом, сибиряки обвинили охранников клуба в побоях

Меру пресечения избрали в Центральном районном суде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/стоп-кадр из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 июня 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий в регионе.

ИНСПЕКТОРУ ДПС, СТРЕЛЯВШЕМУ В ПАРНЯ, ИЗБРАЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ

В Центральном районном суде избрали меру пресечения гаишнику, который выстрелил в 19-летнего парня. Напомним, что ЧП произошло на прошлых выходных в районе рабочего поселка Мошково. Инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил задержанного водителя. Пострадавший — 19-летний Векул — скончался в больнице от пулевого ранения в голову.

— На время следствия полицейский будет находиться под стражей в течение 2 месяцев, — рассказали КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

СИБИРЯКИ В СОЦСЕТЯХ ОБВИНИЛИ ОХРАННИКОВ НОЧНОГО КЛУБА В ПОБОЯХ

Сибирячка пожаловалась в социальных сетях, что на нее и ее родных напали охранники одного из клубов. По словам женщины, все началось, когда ее брат пригласил к ним за стол девушку, а она ему отказала. Завязался спор, и именно в этот момент к ним подошли охранники клуба.

— Я заверила их, что все хорошо, и мы сейчас уходим. Но охрана не отступала: скрутили брата мужа и повалили на пол. Я подошла забрать его, но меня охранник оттолкнул, я начала отбиваться, но они меня схватили и во время потасовки один из охранников ударил меня с головы и повалил на пол. Я начала ногами отталкивать, чтобы встать, но меня два охранника схватили за ноги и за руки, и понесли к выходу, а на улице положили на землю. Мой муж выбежал следом, пытался меня забрать у них — началась потасовка, — описывает конфликт пострадавшая.

По словам сибирячки, у ее мужа много синяков, царапины, следы удушья на шее. Женщина написала заявление в полицию.

ОБЕЗЬЯНКА, СКАЧУЩАЯ ПО БЕРЕЗАМ, УДИВИЛА ЖИТЕЛЕЙ АКАДЕМГОРОДКА

Около дома в Академгородке по адресу Терешковой, 12 сибиряки наблюдали забавную картину. Черная обезьянка прыгала по березам, а внизу ее ждал взволнованный хозяин. Фотографиями горожане поделилась в социальных сетях. Новосибирцы отметили, что часто видят на прогулке с хозяином.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОДЛИЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В Новосибирске продлили масочный режим. Как пояснил губернатор Андрей Травников, в масках сибиряки будут ходить до конца июня. В масках новосибирцы должны быть во всех местах массового скопления: метро, общественном транспорте, магазинах, вокзалах, аэропорте.

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