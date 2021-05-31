«Приманили ее на банан»: новосибирцев удивила обезьянка, скачущая по березам в Академгородке

Обезьянка прыгала по березам в Академгородке. Фото: предоставлено Ириной Соловьевой.

В понедельник, 31 мая, жители Академгородка в Новосибирске стали свидетелями забавной картины. На березе, во дворе дома по адресу Терешковой,12, они заметили обезьянку. Она резвилась и прыгала по деревьям, а внизу ее ждал взволнованный хозяин. Возвращаться к нему она не спешила. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Муж пришел с улицы и кричит мол, смотрите все в окно там гиббон по березе скачет! Подумали сперва, что шутит. Выглянули, а там действительно обезьяна скачет. И скачет с нескрываемым удовольствием, от всей души, так сказать. А внизу ходил хозяин с озабоченным видом. Мы предложили приманить его бананом — сработало, но не сразу. Беглец порезвился еще немного и спустился за бананом. Хозяин одел на него памперс, и ребята пошли дальше по своим делам, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Соловьева.

Девушка также поделилась фотографиями обезьянки в соцсетях. Новосибирцы отметили, что часто видят ее, гуляющей с хозяином. Кому-то даже удалось подержать ее за лапки.

беглеца удалось приманить на банан. Фото: предоставлено Ириной Соловьевой.

— Я его трогала, ручки кожаные, прикольно, — написала подписчица паблика «Сообщество Академгородка».

Некоторые отметили озорной нрав обезьянки, рассказав, что она любит похулиганить.

— Они, кстати хулиганистые. Могут даже к дамам пристать, — написали комментаторы.

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