«Не люди, а звери»: охранники ночного клуба жестоко избили компанию новосибирцев

Охранники ночного клуба жестоко избили компанию новосибирцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Новосибирска рассказала о нападении охранников ночного клуба в Центральном районе города. По словам женщины, от рук сотрудников заведения пострадали несколько человек: она сама, ее супруг и их родственник. Об инциденте, который случился в ночь на 30 мая, сибирячка написала в соцсети.

— Сначала все было хорошо. Потом брат мужа пригласил к нам за стол девушку, победившую в одном из конкурсов, но та ему грубо ответила. Началась словесная перепалка, из-за чего к нам подошли охранники. Я заверила их, что все хорошо, и мы сейчас уходим. Но охрана не отступала: скрутили брата мужа и повалили на пол. Я подошла забрать его, но меня охранник оттолкнул, я начала отбиваться, но они меня схватили и во время потасовки один из охранников ударил меня с головы и повалил на пол. Я начала ногами отталкивать, чтобы встать, но меня два охранника схватили за ноги и за руки, и понесли к выходу, а на улице положили на землю. Мой муж выбежал следом, пытался меня забрать у них — началась потасовка. Охранники угрожали мне расправой в случае, если я буду дергаться, матерились, один из них порвал на мне одежду. Охранники повалили мужа на землю и стали впятером избивать, один душил два раза, что он даже отключался на какое-то время, — написала женщина в группе «АСТ-54».

Она отметила, что охранники, избив ее мужа, вернулись в клуб. По словам сибирячки, в результате нападения мужчина получил гематомы, рваную рану подбородка, а на его шее остались следы от удушья.

— И это не все побои: спину всю содрали, тащили по земле, в ногу пнули, по ребрам били. Просто не люди, а звери — на одного налетели впятером, — добавила пострадавшая.

Женщина отметила, что они написали заявление в полицию. Сибирячка переживает, что охранникам удастся избежать наказания или отделаться административным штрафом.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, официальный комментарий по ситуации будет позже. Информация об инциденте уточняется.

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