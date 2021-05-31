Продление масочного режима в Новосибирске с 1 июня 2021 года: губернатор подписал постановление

В Новосибирске продлили масочный режим. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 31 мая, губернатор Андрей Травников сообщил о продлении масочного режима в Новосибирске с 1 июня 2021 года. Как сообщил глава региона, в масках мы будем ходить еще до конца июня.

В масках новосибирцы должны быть во всех местах массового скопления: метро, общественном транспорте, магазинах, вокзалах, аэропорте.

Кроме того, новосибирцам старше 65 лет, и людям с хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

А вот собираться публично смотреть матчи чемпионата Европы по футболу UEFA разрешили.

Напомним, за последние сутки от коронавируса скончались четыре человека. Самому старшему было 85 лет.

С начала вспышки коронавирус выявили у 43 341 человека, среди них — 2712 детей. Также известно, уже 39 215 пациентов выздоровели с начала пандемии.

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