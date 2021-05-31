Последние новости Новосибирска на 31 мая 2021 года: умер парень, в которого выстрелил гаишник, BMW на скорости сбило студента

Все важные новости в нашем материале. Фото: соцсети/скриншот из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашем материале.

ПАРЕНЬ, РАНЕНЫЙ СОТРУДНИКОМ ДПС, СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

19-летний Векил, раненый гаишником во время задержания, умер в Мошковской больнице. Об этом сообщили его родственники. Напомним, что конфликт произошел 28 мая, когда парень с друзьями возвращался из Томска в Новосибирск. В это время их остановил экипаж ГИБДД. По версии следствия, оружие неожиданно выстрелило в момент, когда гаишник заламывал задержанному руки. Однако у друзей погибшего другая версия: якобы правоохранители стали их скручивать и сажать в служебное авто.

ИНОМАРКА СБИЛА СТУДЕНТА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Студент из Новосибирска уже почти год не может доказать, что стал жертвой серьезного ДТП. Прошлой осенью на пешеходном переходе его сбила иномарка. Парню понадобилось несколько месяцев, чтобы заново научиться ходить, а водитель остается безнаказанным. Почему полиция прекратила дело, пока не известно.

СИБИРЯЧКА УМЕРЛА НА КУБЕ ИЗ-ЗА ЧАЙКИ, КОТОРУЮ ВЫХАЖИВАЛА ПАРУ ДНЕЙ

37-летняя Ксения проводила свой отпуск на Кубе. Гуляя по берегу, женщина обнаружила раненую чайку и решила ее выходить. Она хотела вылечить птицу и отпустить на свободу, но в итоге заболела сама. У Ксении поднялась температура, начался сухой кашель. Врачи диагностировали у нее орнитоз.

НОВОСИБИРСКИЕ ВЕТЕРИНАРЫ СПСАЛИ КОТА, ПРОГЛОТИВШЕГО НИТКУ

В новосибирской клинике спасли рыжего питомца, который потерял аппетит и едва не умер от голода. Причиной недомогания стал обычная красная нитка. Кот проглотили ее во время игры дома. Нитка запуталась на языке животного и попала частично в кишечник. На операции Степану аккуратно удалили нить из кишечника.

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