Кот Степан из Новосибирска едва не погиб, проглотив нитку

Степен потерял аппетит из-за нитки. Фото: ветеринарная клиника "Пульс".

Зооврачи из новосибирской клиники «Пульс» спасли рыжего питомца, который потерял аппетит и едва не умер от голода. Причиной недомогания стал обычная красная нитка, которую животное проглотило во время игры в доме.

— Степан поступил к нам с жалобами на отказ от корма и рвоту. Отказ от пищи совсем не свойственен для него, поэтому хозяева сразу обратились за помощью, — рассказали специалисты ветеринарной клиники.

Оказывается, что из-за особенностей шершавого языка Степан не смог проглотить обычную нитку. Он запуталась на языке животного, проникнув частично в кишечник, и едва не привела к его гибели.

— Такое состояние очень опасно. Петли кишечника «гармошкой» нанизываются на натянутую нить, и при несвоевременном обращении могут попросту разрезаться. На операции Степану аккуратно удалили нить из кишечника. К счастью, инородный предмет не успел нанести критических повреждений. Уже вечером после операции к упитанному коту начал возвращаться аппетит и былой интерес к жизни, — добавили ветеринары.

Специалисты предупреждают, что если вдруг питомец подобрал с пола нитку, леску или что-то подобное, то не стоит делать никаких резких движений, необходимо извлекать ее медленно, иначе можно повредить внутренние органы вашего любимца.

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