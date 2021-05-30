Сибирячка умерла на Кубе из-за раненой чайки, которую выхаживала несколько дней

Ксения мечтала провести отпуск у моря. Фото: соцсети.

Трагичная история случилась с сибирячкой во время отпуска на Кубе. Путевку на отдых 37-летней Ксении П. подарил супруг. 16 мая в ее день рождения пара отправилась на курорт. Через несколько дней женщина выложила в своих социальных сетях трогательное видео, что нашла на берегу моря раненую чайку и взялась ее выхаживать.

— Мы все с интересом наблюдали, как Ксюша вылечила птицу, а потом отпустила ее на свободу. А потом у нее самой поднялась температура, начался сухой кашель. Тест на COVID показал отрицательный результат. Преодолев много сложностей с местной медициной, удалось все-таки определить Ксению в больницу. Но врачи, к сожалению, не сразу поняли, что это мог быть орнитоз, — рассказала КП-Новосибирск подруга погибшей Наталья.

29 мая стало известно, что сибирячка скончалась. Сейчас муж Ксении решает вопросы с транспортировкой ее тела в Россию.

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