Что работает в майские праздники — 2021 в Новосибирске: список мест и их график работы

Список мест, которые точно будут работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Иван МАКЕЕВ/Даба ДАБАЕВ

Что работает в майские праздники — 2021 в Новосибирске — важный вопрос для всех горожан. Можно ли получить пенсию или отправить посылку на почте? А куда сходить с детьми? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

ПОЧТА

1 и 9 мая отделения работать не будут. Зато 2 мая и с 4 по 7 мая почта будет работать по обычному графику.

— Обратите внимание: 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы. Исключение составят некоторые городские и сельские отделения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе «Почты России».

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00. В период с 4 по 7 мая медучреждения будут функционировать в обычном режиме. Также принять пациентов во время затяжных выходных готовы некоторые больницы. Травмпункты и ожоговые центры работают круглосуточно, без перерывов и выходных.

ПЛАНЕТАРИЙ

Большой новосибирский планетарий с радостью распахнет двери для детей и их родителей. Судя по информации из социальных сетей, сотрудники подготовили большую развлекательную программу. К примеру, юным зрителям расскажут, что такое огонь и может ли он быть холодным, а также проведут обзорную экскурсию по обсерватории.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Еще один вариант скоротать выходные — пройтись по магазинам. Торговые центры Новосибирска будут функционировать по привычному графику. К примеру, «Аура» работает с 10.00 до 22.00, как и торговый центр «Галерея Новосибирск».

ЗООПАРК

Излюбленное место сибиряков — зоопарк имени Р. А. Шило. Там обитают прекрасные белые медведи, яркие фламинго и грациозные львы. В праздники обещают теплую и солнечную погоду, поэтому поход в зоопарк — один из лучших способов провести день. График работы обычный: с 9.00 до 21.00 (кассы работают до 20.00).

Ранее КП-Новосибирск уже публиковала список мероприятий, куда можно сходить во время майских праздников. Несмотря на пандемию коронавируса, многие мероприятия все равно состоятся.

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