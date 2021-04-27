Перекрытие дорог в Новосибирске на 9 мая 2021 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

В течение всего дня будет перекрыт центр города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перекрытие дорог в Новосибирске на 9 мая 2021 года ждет город во время празднования Дня Победы. Эта - необходимая мера, чтобы обеспечить ьезоапасность горожан во время традиционного Парада Победы.
— Проезд будет закрыт на улицах Орджоникидзе, Советской и Фрунзе, — говорится в постановлении мэрии города Новосибирска.
Однако это - не все магистрали, где в праздник не смогут проехать новосибирские автомобилисты. КП-Новосибирск публикует полный список дорог, которые будут перекрыты 9 мая 2021 года.
КОНКРЕТНО
Где нельзя будет проехать?
С 00.10 мин. до 17.00 часов:
— по ул. Орджоникидзе на участке от площади им. Ленина до ул. Советской.
С 7.00 до 14.00 часов:
— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Трудовая на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
— по ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
— по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;
— по техническому проезду на участке от площади инженера Будагова до здания № 4 по ул. Обской.
С 14.00 до 17.00 часов:
— по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;
— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Трудовая на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
— по ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
— по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.
С 14.00 до 23.00 часов:
— по техническому проезду на участке от площади инженера Будагова до здания по ул. Обская, 4.
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