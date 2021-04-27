Перекрытие дорог в Новосибирске на 9 мая 2021 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

В течение всего дня будет перекрыт центр города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перекрытие дорог в Новосибирске на 9 мая 2021 года ждет город во время празднования Дня Победы. Эта - необходимая мера, чтобы обеспечить ьезоапасность горожан во время традиционного Парада Победы.

— Проезд будет закрыт на улицах Орджоникидзе, Советской и Фрунзе, — говорится в постановлении мэрии города Новосибирска.

Однако это - не все магистрали, где в праздник не смогут проехать новосибирские автомобилисты. КП-Новосибирск публикует полный список дорог, которые будут перекрыты 9 мая 2021 года.

КОНКРЕТНО

Где нельзя будет проехать?

С 00.10 мин. до 17.00 часов:

— по ул. Орджоникидзе на участке от площади им. Ленина до ул. Советской.

С 7.00 до 14.00 часов:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Трудовая на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе; по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;

— по техническому проезду на участке от площади инженера Будагова до здания № 4 по ул. Обской.

С 14.00 до 17.00 часов:

— по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Трудовая на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.

С 14.00 до 23.00 часов:

— по техническому проезду на участке от площади инженера Будагова до здания по ул. Обская, 4.

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