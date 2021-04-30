Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Новосибирске: список колонн, порядок движения

В пешей колонне ровным строем пройдут больше двух тысяч человек. Фото: Михаил ПАТЛИС

Военная техника и участники парада Победы 2021 года, который состоится 9 мая на площади Ленина - важная часть праздника. Кто в этом году примет участие в шествии сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— Будет задействовано более 2 тысяч человек личного состава. В пешей колонне пройдут военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, соединения противовоздушной обороны, служащие Сибирского регионального командования внутренних войск МВД РФ, войска национальной гвардии РФ Сибирского округа, — перечислили в ЦВО.

В связи с пандемией коронавируса участникам пеших расчетов придется соблюдать дистанцию между друг другом.

Вслед за колонной по главной площади Новосибирска проедет и военная техника.

— В параде будет задейстовано больше 50 единиц военной техники. Впервые в состав механизированной колонны включены многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ. Также зрителям будут представлены боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины Урал с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и другая техника. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34, — уточняют в пресс-службе.

Напомним, что генеральные репетиции парада Победы пройдут 5 и 7 мая. В связи с этим в городе будут перекрыты дороги.

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