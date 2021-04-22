Как Новосибирск отпразднует 9 мая 2021 года: отвечаем на самые популярные вопросы

Парад начнется в 10.00. Фото: Влад КОМЯКОВ

День Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года — самый ожидаемый праздник. В прошлом году из-за пандемии сибиряки не смогли посмотреть парад на главной площади столицы Сибири и пройтись в составе «Бессмертного полка». Чтобы ветераны не думали, что про них забыли, волонтеры приезжали к ним во дворы и устраивали небольшие концерты прямо под окнами.

Сегодня, 22 апреля, стало известно, как будут отмечать День Победы в Новосибирске и состоится ли, несмотря на пандемию, парад. «Комсомолка» публикует ответы на самые популярные вопросы об этом дне.

КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ ПАРАД ПОБЕДЫ?

По давно сложившейся традиции парад Победы состоится 9 мая на площади Ленина в 10 часов утра. Совсем скоро начнутся репетиции и подготовка к одному из самых торжественных событий этого года. 5 мая пройдет ночная репетиция, а 7-го числа — генеральная.

Мощные установки внушают доверие и веру в то, что мы находимся под защитой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КАКАЯ ТЕХНИКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ?

В этом году по главной площади сибирской столицы проедут около 50 единиц военной техники. Как обычно, возглавлять колонну будет легендарный танк Т-34.

— Зрителям будут представлены боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины «Урал» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и другая техника, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

Как уточнил Сергей Нелюбов, заместитель губернатора Новосибирской области, в небо поднимутся 6 самолетов, среди них будут два МиГ-8, МиГ-31, Ми-2 и Ми-24.

МОЖНО ЛИ ПРИЙТИ НА ПАРАД ПОБЕДЫ И ПОСМОТРЕТЬ НА НЕГО?

Никто вас с площади Ленина не выгонит. Также в центре выставят ограждения, которые будут отделять зрителей от марширующих и военной техники. Но все-таки из-за пандемии коронавируса власти просят горожан проявить понимание и посмотреть парад по телевизору.

НУЖНА ЛИ ЗРИТЕЛЯМ МАСКА НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ?

Если же вы все-таки собираетесь посетить 9 мая площадь Ленина и посмотреть парад вживую, то лучше взять с собой маску и соблюдать социальную дистанцию, так как вы будете находится в месте массового скопления людей. Напомним, что масочный режим в Новосибирске продлен до 31 мая.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОЙДЕТ ЛИ КОЛОННА «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» ПОСЛЕ ПАРАДА?

Акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, состоится в онлайн-режиме. Любой желающий может зайти на сайт акции и рассказать там историю своих предков — участников Великой Отечественной войны.

Для ветеранов были организованы персональные концерты. Фото: пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ 9 МАЯ В НОВОСИБИРСКЕ?

Мероприятия традиционно начинаются 8 мая. В 20.00 пройдет акция «Свеча памяти» возле мемориала Победы на левом берегу.

Днем 9 мая на площади Калинина будет заложен камень в том месте, где установят стелу «Город трудовой доблести». Вечером любой желающий сможет написать Диктант Победы, который состоится в 18.00.

Салют на набержной запланирован на 22.00. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ГДЕ И КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ САЛЮТ?

Традиционным финальным завершением праздника Победы станет салют на Михайловской набережной. Военные запустят первые залпы в 22.00.

Фейерверка на площади Ленина 9 мая не будет.

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