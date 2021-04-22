Салют в Новосибирске 9 мая 2021 года: когда будет и где посмотреть

Первые залпы сибиряки услышат в 22.00. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Салют в Новосибирске 9 мая 2021 года — яркая точка самого патриотичного праздника. В прошлом году из-за пандемии коронавируса место и время запуска не разглашались. Власти хотели избежать массового скопления людей.

Салют — яркая точка самого патриотичного праздника. Фото: Дэн Леви

Традиционно торжественные залпы запускались как минимум в шести местах, в числе которых площадь Ленина, монумент Славы, территории парков и скверов. В воздух запустили как минимум 600 салютов «Вега» и «Ассоль».

В этом году 9 мая сибиряки смогут увидеть салют только на Михайловской набережной. Ровно в 22.00 военные начнут давать первые залпы.

В воздух запусткают как минимум 600 салютов «Вега» и «Ассоль». Фото: Анна САДОВНИКОВА

— Мы решили не устраивать традиционный салют на площади Ленина. Также рекомендуем всем желающим посмотреть на фейерверк на набережной быть в маске и соблюдать социальную дистанцию, — сказала Анна Терешкова, вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Сибиряки смогут посмотреть салют на Михаловской набережной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что совсем скоро начнется подготовка к параду Победы. 5 и 7 мая на площади Ленина проведут репетиции одного из главных мероприятий Дня Победы. В торжественном шествии примут участие 2 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники. А в небо поднимутся МиГ-8, МиГ-31, Ми-2 и Ми-24. Прийти и посмотреть парад Победы сможет любой желающий. Только необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

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