2020-05-09T13:49:11+03:00
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Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция салюта на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года начнется в 22.00
Татьяна СОЛОВОВААлена МАРТЫНОВА
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Горожан ждет красивый салют.Горожан ждет красивый салют.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года - красивая точка празднования 9 мая, которая ждет сибиряков 9 мая. Правда, эпидемия коронавируса и тут внесла свои изменения: место, где запустят фейерверк, не разглашается, чтобы никто ради салюта не решил нарушить режим самоизоляции. На не стоит унывать: все самые яркие моменты вы увидите в нашей онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

А еще многим посчастливится увидеть фейерверк из собственного окна и сделать красивые кадры. Присылайте свои фото и видео с репетиции на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03: мы обязательно их обпубликуем.

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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