Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года - красивая точка празднования 9 мая, которая ждет сибиряков 9 мая. Правда, эпидемия коронавируса и тут внесла свои изменения: место, где запустят фейерверк, не разглашается, чтобы никто ради салюта не решил нарушить режим самоизоляции. На не стоит унывать: все самые яркие моменты вы увидите в нашей онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

А еще многим посчастливится увидеть фейерверк из собственного окна и сделать красивые кадры. Присылайте свои фото и видео с репетиции на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03: мы обязательно их обпубликуем.