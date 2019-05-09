2019-05-09T17:31:36+03:00
Общество

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Не получается приехать на салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2019 года? Наша прямая онлайн-трансляция - отличная возможность увидеть все самое интересное!
Татьяна СОЛОВОВАДаба ДАБАЕВ
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Салют на набержной запланирован на 21.30Салют на набержной запланирован на 21.30Фото: Влад КОМЯКОВ
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Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2019 года - яркая точка самого патриотичного праздника. Главный фейерверк в этом году начнется на пляже «Наутилус» в 21.30.

- Всего будет использовано 600 фейерверков: это снаряды «Вега» и «Ассоль», которые создают в небе символичный узор, похожий на гвоздики, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего военные произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и 180 холостых выстрелов.

Прогремят фейерверки и на других городских площадках: в Парке культуры и отдыха «Первомайский», у мемориального комплекса «Монумент Славы», у ДК «Академия», у Детской музыкальной школы № 9, у ТРК «Эдем». Правда, начнется он немного позже, в 21.50.

Корреспонденты «Комсомольской правды» вечером отправились на набережную, и наша праздничная онлайн-трансляция - для вас, уважаемые читатели!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Онлайн-трансляция

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Салют на День Победы в Новосибирске
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И еще немного новосибирских салютов

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Тем временем салют на площади Ленина порадовал новосибирцев

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Сибиряки ждут салюта. Фото: Даба ДАБАЕВ

Сибиряки ждут салюта.Фото: Даба ДАБАЕВ

Пока на набережной так

Даба ДАБАЕВДаба ДАБАЕВФотографирую салют
Множество сибиряков ждет салюта. Фото: Даба ДАБАЕВ

Множество сибиряков ждет салюта.Фото: Даба ДАБАЕВ

Тысячи новосибирцев пришли посмотреть салют на на пляже «Наутилус», кто-то даже забрался повыше, чтобы было лучше видно. Но фейерверк задерживают уже на полчаса, и люди начинают возмущаться.

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На набережной сейчас вот так: красиво и собралось много народа.

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Новосибирцы сами начали запускать салюты в честь Дня Победы

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Добрый вечер, дорогие читатели! Пока главный салют на пляже «Наутилус» немного задерживается, но мы начинаем нашу праздничную трансляцию.

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