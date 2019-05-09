Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция

И еще немного новосибирских салютов
Тем временем салют на площади Ленина порадовал новосибирцев
Сибиряки ждут салюта.Фото: Даба ДАБАЕВ
Пока на набережной так
Множество сибиряков ждет салюта.Фото: Даба ДАБАЕВ
Тысячи новосибирцев пришли посмотреть салют на на пляже «Наутилус», кто-то даже забрался повыше, чтобы было лучше видно. Но фейерверк задерживают уже на полчаса, и люди начинают возмущаться.
На набережной сейчас вот так: красиво и собралось много народа.
Новосибирцы сами начали запускать салюты в честь Дня Победы
Добрый вечер, дорогие читатели! Пока главный салют на пляже «Наутилус» немного задерживается, но мы начинаем нашу праздничную трансляцию.