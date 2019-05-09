Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2019 года - яркая точка самого патриотичного праздника. Главный фейерверк в этом году начнется на пляже «Наутилус» в 21.30.

- Всего будет использовано 600 фейерверков: это снаряды «Вега» и «Ассоль», которые создают в небе символичный узор, похожий на гвоздики, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего военные произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и 180 холостых выстрелов.

Прогремят фейерверки и на других городских площадках: в Парке культуры и отдыха «Первомайский», у мемориального комплекса «Монумент Славы», у ДК «Академия», у Детской музыкальной школы № 9, у ТРК «Эдем». Правда, начнется он немного позже, в 21.50.

Корреспонденты «Комсомольской правды» вечером отправились на набережную, и наша праздничная онлайн-трансляция - для вас, уважаемые читатели!