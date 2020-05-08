Акция «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Акция «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2020 года станет самой необычной за всю свою историю. Из-за вспышки коронавируса тысячи сибиряков не смог пройти по Красному проспекту с портретами родных, защищавших родину во время Великой Отечественной войны. Однако почтить память память своих родных сибиряки смогут в соцсетях: все самое интересное мы покажем в прямой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Кроме того, портреты фронтовиков покажут на медиаэкранах города: такое символическое шествие начнется с 11.00.

Рассказать о своем герои можете и вы, уважаемые читатели: присылайте фото и делитесь воспоминаниями о своих дедах, оказавшихся на фронте, на нашем сайте на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. И они обязательно появятся в нашей трансляции.