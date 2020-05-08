2020-05-08T23:12:18+03:00
75 лет Великой Победы

Акция «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2020 года стартует в 11.00
Екатерина КОМЯКОВАТатьяна СОЛОВОВА
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«Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн.«Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Акция «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2020 года станет самой необычной за всю свою историю. Из-за вспышки коронавируса тысячи сибиряков не смог пройти по Красному проспекту с портретами родных, защищавших родину во время Великой Отечественной войны. Однако почтить память память своих родных сибиряки смогут в соцсетях: все самое интересное мы покажем в прямой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Кроме того, портреты фронтовиков покажут на медиаэкранах города: такое символическое шествие начнется с 11.00.

Рассказать о своем герои можете и вы, уважаемые читатели: присылайте фото и делитесь воспоминаниями о своих дедах, оказавшихся на фронте, на нашем сайте на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. И они обязательно появятся в нашей трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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