Фото и видео Дня Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: самые яркие моменты с парада и салюта

9 мая 2020 года для всей страны день в двойне особенный. Во-первых, это, само собой, праздник. Во-вторых, прошел он в новом онлайн-формате. Фотокорр «Комсомолки» впервые за десятки лет не снимал в Новосибирске Парад Победы. Но по улицам города мы все равно прошлись. На улицах Новосибирска мы заметили сотни людей, но по сравнению с обычным 9 мая город казался полупустым. Этот репортаж можно сохранить как весточку из 2020, через много лет его можно будет показывать детям и внукам: «Смотрите, каким был праздник в год, когда к нам пришел коронавирус».

Для ветеранов были организованы персональные концерты. Фото: пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фронтовики и труженики тыла все понимали, но вздыхали. Не хватало им Парада Победы. Поэтому специально для них были устроены персональные концерты во дворах.

Они слушали и вспоминали… Фото: пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Вот так выглядели в этом году лучшие места на «параде».

Сотрудники МЧС вместе с ветеранами. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Спасатели поздравляли ветеранов, которые после войны посвятили жизнь спасению людей. У них под балконами тоже были концерты.

Искренние эмоции в День Победы. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Также высшие чины управления приходили лично к фронтовикам, вручали подарки. Обратите внимание – маска, перчатки – обязательные атрибуты 2020-го.

«Бессмертный полк» перенесся на онлайн-площадку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вместо многотысячного шествия «Бессмертного полка». В этом году редкие семьи в парках со штандартами.

Большинство сибиряков пришли в центр, чтобы посмотреть авиапарад.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прогулка по Новосибирску в День Победы для многих – святое дело. Мы заметили, полиция в этот день не лютовала, к людям сильно никто не приставал.

Ребятня в парках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Родители вышли на улицу вместе с детьми. Малыши вообще не поймут в чем разница между этим годом и прошлым?

Экран сверху – это частичка «Бессмертного полка».Фото: Алена МАРТЫНОВА

88 мультимедийных экранов в Новосибирске транслировали в этот день фотографии фронтовиков, которыми делились горожане. Заявку надо было успеть внести до 7 мая.

Вид на центр сверху.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Согласитесь не слишком многолюдно…

Мы украшали город как могли.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто-то не смог удержаться. В форме, со знаменем проехал в машине по Красному проспекту. Этот мужчина не одинок, таких как он сегодня было в городе много.

9 Мая 2020 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кадр, который говорит сам за себя. И еще немножко о том, как большинство новосибирцев носит маски.

Ми-24, известные как «крокодилы».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы разглядеть получше, наш фотокор залез повыше. Съемка с крыши высотного бизнес-центра «Сити-центр».

Красиво летят.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гул в небе стоит сильный. Горожане поднимают головы вверх, чтобы полюбоваться на первые в мире боевые вертолеты Ми-24.

Это Ми-8 АМТШ-В.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это четверка штурмовых вертолетов «Терминатор». Ми-8, трансформированные под военные нужды.

Еще одни участники авиапарада.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Быстрее всех в небе пронеслись два МиГ-31. Этот широко известный истребитель-перехватчик на Западе называют «Лисья гончая».

И вишенка на торте…Фото: Алена МАРТЫНОВА

Легендарный МиГ-3 - советский истребитель времен Великой Отечественной войны. Конкретно эту машину отреставрировали в СибНИА, за штурвалом новосибирский летчик-испытатель Владимир Барсук.

День близился к концу. Но как же без салюта?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но как же без салюта? Новосибирцы также пели песню «День победы» с балконов, светили фонариками, отмечали праздник семьей за столом. А в конце дня – традиционный салют. Солдаты в масках.

Залпы жахнули с пляжа «Наутилус».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы снова подобрались поближе к месту действий. Грохот стоит сильный. Дым от снарядов стелется над рекой.

С праздником, сибиряки!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но все-таки это было красиво. Необычно, но так же счастливо, душевно, трогательно, как каждый год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/778280" frameborder="0"></iframe> Салют над Новосибирском в День Победы прошел "в режиме онлайн".Небо в Новосибирске озарилось множеством огней в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Пусть это будет последним 9 Мая в масочном формате. Берегите себя.

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: 2 часть.

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