Территорию скоро начнут приводить в порядок. Фото: Влад КОМЯКОВ

Стелу Город трудовой доблести заложат 9 мая на площади Калинина в Новосибирске. Об этом рассказала Анна Терешкова, заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

— Мы планируем заложить камень на площади Калинина 9 мая в 15.00. Мы сейчас проводим совместную работу с представителями военно-исторического общества. Они предлагают варианты, как подготовить данную площадь в дальнейшем для установки стелы, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС Анна Терешкова.

По словам Анны Васильевны, при благополучном раскладе стелу могут установить уже в следующем году. Только с датой пока не определились. Либо это будет 9 мая, либо же 2 июля, день, когда Новосибирску присвоили звание «Город трудовой доблести».

Напомним, что столица Сибири получила звание летом прошлого года. Это почетное звание, присваивают городу жители которого внесли существенный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Новосибирск стал именно таким.

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