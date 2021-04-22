Новосибирцам разрешат посетить парад Победы 9 мая

Зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцам разрешат посетить парад в День Победы. Об этом сообщили власти региона на пресс-конференции, прошедшей сегодня, 22 апреля. Зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

— Мы не будем препятствовать тем, кто хочет лично посмотреть парад, но мы настоятельно рекомендуем делать это с соблюдением всех санитарных предписаний, — отметила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Площадка для зрителей будет организована у аркады со стороны улицы Ленина. Там же будет нанесена специальная разметка, которая позволит людям соблюдать необходимую дистанцию. Со стороны мэрии при этом допуск для гостей ограничат — там будут находиться волонтеры, участвующие в мероприятии.

На параде будет также организована отдельная трибуна, где будут сидеть 75 ветеранов. Все они сдадут тесты ПЦР на коронавирус перед праздником.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что акция Бессмертный полк в этом году пройдет в онлайн-формате, так же, как было в прошлом году. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Почтить память своих родных сибиряки смогут в социальных сетях.

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