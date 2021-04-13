«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года: в мэрии сделали заявление

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года снова пройдет в онлайн-формате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года снова пройдет в онлайн-формате. Об этом КП-Новосибирск рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— К сожалению, в этом году бессмертный полк также пройдет онлайн, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе не улучшается, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, в прошлом году акция, приуроченная к 9 мая, впервые в истории проходила в онлайн формате. Сибиряки могли почтить память своих родных в социальных сетях. Кроме того, портреты фронтовиков показали на медиаэкранах города.

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