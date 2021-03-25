«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года: как пройдет, где зарегистрироваться

В этом году есть вероятность, что акция "Бессмертный полк" пройдет в офлайн режиме. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года — важное событие, поучаствовать в котором хотят многие сибиряки. Напомним, в 2017 году столица Сибири поставила настоящий рекорд: в ряды «Бессмертного полка» встали 270 тысяч сибиряков - это, между прочим, пятая часть жителей нашего города. А пять лет назад шествие школьников в сибирской глубинке растрогало всю страну. Но в 2020 году пандемия внесла свои коррективы, и традиционная акция в День Победы состоялась в онлайн-режиме.

Зато в этом году заболеваемость ковидом пошла на спад, и сибиряки готовятся вновь выйти на площадь Ленина.

— Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Пока мы видим, что некоторые ограничения снимают, и надеемся, что уже к концу апреля будет ясно, в каком формате пройдет акция, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Панфилова, координатор МИПОД «Бессмертный полк» в Новосибирске.

Тем временем губернатор Андрей Травников заявил, что регион готовится провести акцию в привычном режиме, как до пандемии. Мы попросили организаторов акции ответить на важные вопросы горожан.

по традиции «Бессмертный полк» прошагает по Октябрьской магистрали от театра «Глобус» Фото: Андрей КОПАЛОВ

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2021 ГОДА?

Если вы хотите зарегистрироваться, в помощь вам официальный сайт «Бессмертного полка».

Но если вы не успели внести в список героев на сайте имя своего родного человека, защищавшего нашу страну во время Великой Отечественной войны, ничего страшного.

— Просто приходите с портретом фронтовика на построение, — написано на сайте «Бессмертного полка».

Сибиряки уже готовят штендеры. Фото: Андрей КОПАЛОВ

КАК ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В НОВОСИБИРСКЕ 9 МАЯ 2021 ГОДА?

Если ничего не изменится, то по традиции «Бессмертный полк» прошагает по Октябрьской магистрали от театра «Глобус», а затем пройдет по Красному проспекту до Дома офицеров.

У человека, который хочет пройти в строю «Бессмертного полка», обязательно должна быть с собой фотография фронтовика. «Комсомолка» составила список организаций, где можно заказать штендеры для «Бессмертного полка».

Для участия не нужно записываться заранее. Фото: Андрей КОПАЛОВ

КСТАТИ

Поем в строю!

Песня «Бессмертного полка» - одна из композиций, которую во время шествия исполняют участники акции. Публикуем ее слова:

Отдаёт свои страницы календарь,

К нам погибшие герои не вернутся.

Только радостью сменяется печаль

– Люди, слышите!? Сердца их снова бьются!

Наши прадеды и деды в этот день, чеканя шаг,

Поднимают над Землёй Победы флаг!

Сквозь года мы снова слышим стук сапог:

К нам спускается с небес Бессмертный полк.

Бессмертный полк на улицах страны,

Вновь оживают лица на портретах.

Ценой их жизней нам достался праздник солнца и весны

- День Памяти, День Мира, День Победы!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.