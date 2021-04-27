Перекрытие дорог в Новосибирске во время репетиций Парада Победы 5 и 7 мая 2021 года: список, схема перекрытия

Для проведения репетиций перекроют центр города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перекрытие дорог в Новосибирске во время репетиций Парада Победы 5 и 7 мая 2021 года - важный вопрос, который волнует сибиряков. Военные озвучили, где будут готовиться к предстоящему торжеству.

— Репетиции пройдут на площади Ленина. В них будет задействовано более 2 тысяч военных и более 50 единиц техники, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

Публикуем список дорог, где нельзя будет проехать на автомобиле.

КОНКРЕТНО

5 мая 2021 года

с 17.30 до 22.30 часов

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.

7 мая 2021 года

с 8.00 до 18.00 часов

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.

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