Репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске: когда пройдут, где посмотреть

Танк Т-34 возглавил выезд военной техники на площадь Ленина.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Когда пройдут репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске - вопрос, который волнует сибиряков. В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы: в мая прошла только репетиция воздушного парада, а технику во всей красе горожане увидели только в июне (напомним, парад из-за эпидемиологической обстановки перенесли на 24 июня). Но в этом году ситуация изменится: об этом заявили в Центральном военном округе.
По традиции, репетиций будет будет две: на 5 мая запланирована ночная репетиция Парада Победы, а на 7 мая - дневная.
— Репетиции пройдут на площади Ленина. В них будет задействовано более 2 тысяч военных и более 50 единиц техники, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.
К слову, уже прошла первая тренировка пеших парадных расчетов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: она состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.
У участников парада всегда много эмоций.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Для горожан приготовлен сюрприз - впервые в состав механизированной колонны войдет многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ.
Самолет МиГ-31.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Зрителям будут представлены боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины Урал с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и другая техника. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34, - уточнили в ЦВО.
Так же в этом году новосибирцы смогут увидеть саперную технику. Она пройдет в колонне вместе с остальными машинками.
Сибиряки увидят много новой техники.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Напомним, что в марте Андрей Травников сообщил, что область готовится провести Парад Победы в традиционном режиме.
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