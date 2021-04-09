Репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске: когда пройдут, где посмотреть

Танк Т-34 возглавил выезд военной техники на площадь Ленина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда пройдут репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Новосибирске - вопрос, который волнует сибиряков. В прошлом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы: в мая прошла только репетиция воздушного парада, а технику во всей красе горожане увидели только в июне (напомним, парад из-за эпидемиологической обстановки перенесли на 24 июня). Но в этом году ситуация изменится: об этом заявили в Центральном военном округе.

КОГДА ПРОЙДУТ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2021 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

По традиции, репетиций будет будет две: на 5 мая запланирована ночная репетиция Парада Победы, а на 7 мая - дневная.

— Репетиции пройдут на площади Ленина. В них будет задействовано более 2 тысяч военных и более 50 единиц техники, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Центрального военного округа.

К слову, уже прошла первая тренировка пеших парадных расчетов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: она состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.

У участников парада всегда много эмоций. Фото: Даба ДАБАЕВ

ТЕХНИКА НА РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2021 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

Для горожан приготовлен сюрприз - впервые в состав механизированной колонны войдет многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КРВД) и тяжелый механизированный мост «ТММ-3М2» на базе автомобиля КамАЗ.

Самолет МиГ-31. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Зрителям будут представлены боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», в том числе с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», ракетные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3М, боевые машины Урал с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» и другая техника. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34, - уточнили в ЦВО.

Так же в этом году новосибирцы смогут увидеть саперную технику. Она пройдет в колонне вместе с остальными машинками.

Сибиряки увидят много новой техники. Фото: Влад КОМЯКОВ

Напомним, что в марте Андрей Травников сообщил, что область готовится провести Парад Победы в традиционном режиме.

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