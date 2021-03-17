Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года: как пройдет, что увидим

Все участники и организаторы парада должны быть вакцинированы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2021 года в этом году планируют провести в обычном режиме. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции в правительстве.

— Все будет зависеть от эпидемиологической обстановке в регионе. Мы планируем провести полноценный Парад Победы в этом году. Так же готовимся к проведению марша «Бессмертного полка». В связи с этим будем прибегать к мерам безопасности: соблюдение социальной дистанции, — сообщил Андрей Травников.

По словам губернатора, все участники и организаторы парада в обязательном порядке должны быть вакцинированны от коронавируса. Это обязательная мера для того, чтобы не допустить распространения ковида.

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