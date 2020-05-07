Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: самые яркие фото

7 Май 2020 2020-05-07T10:23:49+03:00

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В четверг, 7 мая, в небе прошла генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. КП-Новосибирск запечатлела самые яркие моменты.

7 мая тренировка прошла у вертолетчиков. Остальные самолеты, которые примут участие в параде, не смогли подняться из-за дождя.

Новосибирцы могли увидеть в небе стройные ряды ударных вертолетов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Это потрясающее зрелище. Они летели в два ряда, стройно. Волнительно было, когда летели вертолеты, а чуть выше над ними пассажирский самолет, — поделились с КП-Новосибирск очевидцы.

Из-за самоизоляции зрителей на репетиции почти не было. Только фотограф и дедушка с 5-летним внуком. По словам Михаила, он специально привел мальчика посмотреть на боевые самолеты.

Другие самолеты не смогли подняться из-за дождя.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Вышел буквально на полчасика, сейчас уже побежим домой. Жаль, конечно, что вживую в этом году не увидим парад, но по телевизору будем смотреть обязательно, — поделился с КП-Новосибирск новосибирец.

До праздника осталось два дня. В день Победы в небе над Новосибирском пролетят истребители и ударные вертолеты.

Следующая репетиция состоится 8 мая.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Военные летчики отрабатывают соблюдение дистанции, скорость полета и высоты. Следующая репетиция пройдет в пятницу, 8 мая.

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске.

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