График выплаты пенсий в Новосибирске с 1 по 10 мая 2021 года: когда и где можно получить

Многие сибиряки получат пенсию раньше положенной даты. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пенсионный фонд обнародовал график выплаты пенсий с 1 по 10 мая 2021 в Новосибирске.

— В участках доставки пенсий и пособий по городу Новосибирску, Бердску и Искитиму выплаты будут происходить по следующему графику: 3 мая можно получить деньги за 3 мая, 4 за 4 мая, 5 мая за 5 и 8 число, 6 мая за 6 и 9, а 7 мая за 7 и 10 число, — сообщается в релизе пенсионного фонда.

В отделениях почтовой связи города Новосибирска выплаты будут происходить в следующих числах:

— 3 мая за 3 мая;

— 4 мая за 4 мая;

— 5 мая за 5 мая;

— 6 мая за 6 мая;

— 7 мая за 7 и 9 мая;

— 8 мая за 8 мая;

— 10 мая за 10 мая.

Отметим, что выплаты на почте в других городах и населенных пунктах области будут производится в соотвествии с режимами работы отделений.

Напомним, что «Комсомолка» уже публиковала режим работы почтовых отделений в Новосибирске на майские праздники.

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