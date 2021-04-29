График работы почты в Новосибирске с 1 по 10 мая 2021 года: когда и какие отделения будут открыты

У работников почты будет всего два выходных дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 апреля, стал известен график работы почты в Новосибирске с 1 по 10 мая 2021 года. Важный момент: 1 и 9 мая станут выходными днями для всех отделений в Новосибирске. Зато 2 мая и с 4 по 7 мая почта будет работать по своему обычному графику.

— Еще обратите внимание: 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы. Исключение составят некоторые городские и сельские отделения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе почты России. - 10 мая почтовые отделения будут работать по режиму работы воскресения.

Для того, чтобы сибирякам во время были доставлены пенсии, пособия и почта в некоторых сельских отделениях может быть установлен другой режим работы. Его стоит уточнить по телефону почты, которая находится в вашем поселке.

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