Последние новости Новосибирска на 25 апреля 2021 года: школьница влюбилась в спецназовца на митинге, дорожные рабочие подрались с прохожими в Новосибирске

Последние новости Новосибирска на 25 апреля 2021 года. Фото: предоставлено Софьей Рощупкиной // стоп-кадр.

Последние новости Новосибирска на 25 апреля 2021 года: читайте и будьте в курсе последних событий.

ШКОЛЬНИЦА ИЩЕТ СПЕЦНАЗОВЦА, В КОТОРОГО ВЛЮБИЛАСЬ НА МИТИНГЕ В НОВОСИБИРСКЕ

19-летняя Софья Рощупкина из Бердска, побывавшая на несанкционированном митинге в Новосибирске, влюбилась в спецназовца из оцепления. В душу девушки запали глаза статного военного. Теперь она мечтает увидеть его без шлема, балаклавы и щита. Она пытается найти сибиряка через соцсети. Девушка надеется, что парень откликнется, и у них состоится свидание.

В НОВОСИБИРСКЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ ПОДРАЛИСЬ С ПРОХОЖИМИ

В ночь на субботу, в Октябрьском районе Новосибирска завязалась потасовка. Здесь, на пересечении улиц Кирова и Автогенная работники дорожной службы подрались с пьяными прохожими. По словам очевидцев, последние спровоцировали их на конфликт. Дорожники уже обратились в полицию с заявлением об избиении одного сотрудника. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

В НОВОСИБИРСКЕ ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК ОТКАЗАЛИСЬ ВЕЗТИ ИНВАЛИДА БЕЗ НОГ

Неприятный инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Здесь водители маршруток № 72 и 17 отказали в проезде мужчине без ног. Инвалид ползком пытался добраться до транспорта, который при виде его демонстративно уезжал. Очевидцев возмутило увиденное, они уверены, так относится к инвалидам — бесчеловечно.

В НОВОСИБИРСКЕ ЧИНОВНИЦА НАШЛА ГРАНАТУ ВО ВРЕМЯ СУББОТНИКА

Во время уборки в пойме реки Каменка сотрудники администрации Новосибирска нашли гранату: она выпала из пакета, который потянула помощница вице-мэра Анны Терешковой. К счастью, на месте инцидента оказались спасатели: они оцепили территорию и вызвали минеров. По данным полиции, предмет оказался не опасным: его отправили на исследование.

ГАИШНИКА, КОТОРЫЙ БРОСИЛ КАМЕНЬ В МОТОЦИКЛИСТА, ОТЧИТАЛО НАЧАЛЬСТВО

В полиции прокомментировали видео эпичной погони сотрудника ГИБДД за мотоциклистом-нарушителем. Полицейскому не удалось поймать юркого байкера и он, вероятно от отчаяния, бросил в его сторону камень. В ГУ МВД отметили, что проведут с гаишником профилактическую работу по соблюдению норм служебной дисциплины и профессиональной этики.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ПРОПАЛ 43-ЛЕТНИЙ СИБИРЯК, НУЖДАЮЩИЙСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В селе Егоровка Болотнинского района Новосибирской области пропал 43-летний мужчина, которому требуется прием лекарств по графику. Он ушел из дома вечером 23 апреля и исчез. Родственники бьют тревогу, так как отсутствие лечения чревато фатальными последствиями. Мужчину ищут волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

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