В Новосибирске начальство отчитало полицейского, который кинул камнем в мотоциклиста. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 24 апреля, в полиции Новосибирска прокомментировали эпичную погоню гаишника за мотоциклистом. Ранее в соцсети появилось видео, на котором сотрудник ДПС не смог догнать байкера и от отчаяния кинул в него камень.

— По факту видео, на котором снято преследование экипажем ДПС мотоциклиста, в региональном ГУ МВД проводится проверка. Предварительно установлено, что сотрудники полиции потребовали водителя остановить транспортное средство в связи с отсутствием государственных регистрационных номеров. Однако тот на законное требование экипажа ДПС не среагировал. В рамках проверки с сотрудниками полиции проведут профилактическую работу по соблюдению норм служебной дисциплины и профессиональной этики, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипаж ДПС преследовал байкера на Ордынском шоссе. В один момент беглец заехал на территорию строящейся развязки, и гаишникам пришлось оставить патрульный автомобиль, продолжив погоню пешком. Во время преследования мотоциклист дважды упал, однако все же смог улизнуть от полиции.

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