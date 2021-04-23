Под Новосибирском гаишник пытался сбить лихача-мотоциклиста камнем: его неудача попала на видео

Под Новосибирском развернулась настоящая погоня сотрудников полиции за мотоциклистом. Фото: Кадр из видео

Под Новосибирском развернулась настоящая погоня сотрудников полиции за мотоциклистом. Инспекторы гнались за ним на машине, пытались догнать пешком, а когда попытки не увенчались успехом, от отчаяния, метнули в спину удаляющемуся байкеру камень. Все произошедшее засняли на видео другие автомобилисты, позже ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как на Ордынском шоссе машина ДПС преследует парня на мотоцикле. Однако в один момент беглец заехал на территорию строящейся развязки, и полицейским пришлось оставить патрульный автомобиль, продолжив погоню уже пешком. Пока его преследовали, мотоциклист дважды упал, но все же смог улизнуть от людей в форме. От отчаяния, страж правопорядка метнул в сторону удаляющегося нарушителя камень.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали прокомментировать произошедшее позже.

А в комментариях под видео, тем временем, сибиряки активно обсуждают эпичную погоню:

— Мотоциклиста вообще сложно при погоне поймать.

— Я до последнего верил, что догонят.

— Эмоции взыграли, все ж мы люди, — пишут подписчики паблика «АСТ-54».

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