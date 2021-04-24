В Новосибирске дорожные рабочие подрались с прохожими: это попало на видео

В Новосибирске дорожные рабочие подрались с прохожими. Фото: стоп-кадр.

В ночь на субботу, 24 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска работники дорожной службы подрались с прохожими. По словам очевидцев, неизвестные в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали их на конфликт. Горожане сняли потасовку на видео и опубликовали в соцсети.

— Пересечение улиц Кирова и Автогенная. Пьяные прохожие решили поучить дорожных рабочих жизни. Однако встретили достойный отпор, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что в конфликте участвовали несколько человек: они кричали и дрались. При этом работники службы наносили противникам удары лопатами.

В региональном ГУ МВД КП-Новосибирск прокомментировали инцидент и сообщили, что в настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

— 24 апреля, в 2 часа ночи, в полицию поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе Новосибирска избили рабочего одной из компаний, занимающихся строительством дорожного полотна. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего: устанавливают всех участников конфликта и пострадавших, — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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