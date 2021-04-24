«Он стоял напротив автозака такой красивый»: школьница влюбилась в спецназовца на митинге в Новосибирске и теперь ищет его через соцсети

Один из полутора тысяч полицейских покорил сердце школьницы взглядом. Фото: предоставлено Софьей Рощупкиной // Алена Мартынова

19-летняя Софья Рощупкина из Бердска пришла на несанкционированный митинг и влюбилась в спецназовца из оцепления. Сибирячка смогла разглядеть только глаза молодого человека. Этот взгляд так запал в душу бердчанки, что она теперь не может спокойно спать. Софья мечтает снова увидеть мужественного незнакомца, но на этот раз без шлема, балаклавы и щита. Девушка ищет его в социальных сетях. Необычная романтичная история — в материале КП-Новосибирск.

ЛЮБВИ ВСЕ МИТИНГИ ПОКОРНЫ

19-летняя Софья Рощупкина — из многодетной семьи. Сейчас она учится в вечерней школе, днем подрабатывает курьером и помогает матери нянчиться с младшими братьями и сестрами. Девушка много лет занималась в военно-патриотическом клубе, но в то же время пошла с друзьями на митинг в поддержку Навального. Когда Софья оказалась в центре Новосибирска, мысли о политике быстро сменились другими.

— Мы гуляли по окрестностям площади Ленина среди силовиков, и я увидела группу ребят в военной форме. Мне стало интересно: может быть, это курсанты? Я подошла к молодому парню, он был в шлеме и в балаклаве, но такой статный. Стоял напротив автозака такой красивый. Высокий, глаза серо-зеленые, бездонные и добрые. Эти глаза я помню до сих пор, — призналась КП-Новосибирск Софья Рощупкина.

Девушка даже обозначила на карте, где именно произошла ее встреча со спецназовцем, который запал ей в душу. Фото: предоставлено Софьей Рощупкиной

Между молодыми людьми завязался короткий разговор. Парень в форме сказал, что служит в полиции и на службе недавно. Потом он засмущался и отвернулся. Немного погодя Софья набралась смелости и попыталась пообщаться.

— Я опять к вам! — сказала Софья, приближаясь к объекту своей симпатии. Парень улыбнулся глазами.

— Можно с вами познакомиться?

— Был бы не при исполнении — познакомился бы, — с сожалением ответил человек в форме, но уточнил: — Я из другого города, из Искитима.

— А я из Бердска, — обрадовалась девушка (города находятся рядом). — Видите, как мы близко друг к другу. Как я смогу вас найти? В отделении?

— Да, — пошутил незнакомец и снова отвернулся.

В эту минуту сибирячка была даже готова, чтобы парень в балаклаве задержал ее за какое-нибудь нарушение. Но здравый смысл взял вверх. Да и на митинг Софья приехала не для провокаций, а просто за компанию.

— В политических партиях и общественных движениях я не состою. И вообще в ближайшем будущем мне хотелось бы выучиться на юриста и стать следователем, — говорит Софья Рощупкина.

«ПРИГЛАШАЮ ЕГО НА СВИДАНИЕ»

Вернувшись вечером домой, Софья никак не могла забыть тот взгляд спецназовца. Теперь она понимает, что искать парня без каких-то особых примет — задача не из легких. Но решила попытать счастья в социальных сетях, раскидав в различные паблики свою историю:

— Ищу парня, который был на митинге на площади Ленина. Я к тебе подходила два раза, и ты сказал, что ты из Искитима (был в полицейской форме с защитой, высокий).

Объявление, которое Соня раскидала по соцсетям. Фото: vk.com

Софья говорит, если парень откликнется, она готова пойти с ним на свидание. Девушка призналась, что если ее чувства окажутся взаимными, то она даже готова стать женой офицера и ее не пугают никакие трудности.

— Впервые так сильно запал человек в душу, — смущается Софья. — Это звучит банально, но мне хотелось бы искренних и доверительных отношений. Взаимопонимания прежде всего... В общем, надеюсь, откликнется.

Девушка не теряет надежды найти свою любовь с первого взгляда. Фото: vk.com

По официальному отчету МВД, на митинге 21 апреля для обеспечения общественного порядка было задействовано 1294 сотрудника органов внутренних дел и 100 сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Новосибирской области. Найти того самого, с кем говорила Софья, почти нереально, но вдруг он прочитает эту заметку. С девушкой можно связаться через редакцию КП-Новосибирск по телефону 8-923-145-11-03.

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