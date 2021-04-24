«Важно найти его в ближайшее время»: под Новосибирском пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Под Новосибирском пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Болотнинском районе Новосибирской области пропал 43-летний Степанов Степан Михайлович. Мужчина ушел из дома в селе Егоровка вечером в пятницу, 23 апреля, и исчез. Сибиряк нуждается в постоянном приеме лекарств, отмена которых чревата фатальными последствиями. Ориентировку на пропавшего мужчину опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Заявка поступила поздно ночью. Сейчас решается вопрос по поводу выезда на место на поиски. У мужчины есть проблемы со здоровьем, которые требуют контроля со стороны родных и близких, а также четкого систематического приема препаратов, после отмены которых возможны нарушения сознания и ориентации в пространстве. Непонятно, в какую сторону мужчина мог пойти. Также не ясно, что послужило причиной того, что он ушел из дома. Очень важно найти его в ближайшее время, так как отмена препаратов может повлечь за собой непоправимые ухудшения здоровья, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Особые приметы пропавшего сибиряка: смуглая кожа и шрам на правой щеке. Он невысокого роста — 165 сантиметров, худощавого телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы.

На момент исчезновения был одет в черную короткую куртку, светло—синие джинсы, синюю с красным олимпийку, зеленую футболку в белую полоску, черные туфли и черную кепку.

По последним данным волонтеров, поиски сибиряка начнутся в 15:00 в селе Егоровка Болотнинского района.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Степанова Степана Михайловича, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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