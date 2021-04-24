«Он к ним полз, а они уезжали»: в Новосибирске водители маршруток отказались везти инвалида без ног

В Новосибирске водители маршруток отказались везти инвалида без ног. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 24 апреля, жители Заельцовского района Новосибирска наблюдали неприятную картину. Там, на площади Калинина, водители маршруток оказались везти мужчину без ног: инвалид пытался добраться до них, но они демонстративно уезжали. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница.

— Водители 72 и 17 маршруток отказались везти инвалида. Он к ним полз, а они уезжали. Так, сначала уехал водитель 17 маршрутки, а водитель 72, увидев ползущего человека, даже останавливаться не стал. Люди просили их подождать, кричали им об этом, бесполезно. При этом мужчина без ног был совершенно трезвый, — поделилась с изданием сибирячка.

Девушку возмутило происходящее. Она считает, такое отношение к инвалидам — бесчеловечно. По словам сибирячки, мужчина уехал с остановки на 147 автобусе, в который ему удалось забраться.

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