В Новосибирске во время субботника чиновница нашла гранату Ф1

В Новосибирске во время субботника нашли гранату. Фото предоставлено Анной Терешковой.

В Новосибирске во время субботника в пойме реки Каменка сотрудники городской администрации нашли гранату. Опасную находку обнаружили сегодня, 24 апреля, недалеко от дома по адресу Андриена Лежена, 11, корпус 2. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

— Мы устроили субботник возле реки Каменка: собирали и вывозили мусор, оставшийся после гаражей. Моя помощница нашла пакет, потянула его, а из него вывались граната, предположительно, Ф1. Хорошо, что с нами были сотрудники службы «МАСС»: они сразу оцепили территорию вызвали минеров, — уточнила изданию вице-мэр.

По ее словам, на месте ЧП сейчас работают экстренные службы, территория оцеплена.

На место ЧП оперативно прибыли минеры и полиция. Фото предоставлено Анной Терешковой.

В ГУ МВД КП-Новосибирск сообщили, что информация по факту случившегося уточняется и пообещали прокомментировать инцидент позже.

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