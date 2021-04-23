Последние новости Новосибирска на 23 апреля 2021 года: отменили фейерверк на День Победы 9 мая, депутаты не довольны уборкой в городе

Андрей Панферов в ходе сессии акцентировал внимание на ненадлежащем состоянии городских улиц. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области/Алена МАРТЫНОВА

Последние новости Новосибирска на 23 апреля 2021 года: читайте и будьте в курсе последних событий.

САЛЮТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НА 9 МАЯ НЕ БУДЕТ

Об этом заявили муниципальные власти, рассказывая как будет проходить празднование Дня Победы в Новосибирске.

— В этом году, чтобы не допускать большого скопления народу на площади Ленина, мы решили не проводить традиционный праздничный салют ко Дню Победы, - призналась Анна Терешкова, заммэра Новосибирска.

Какие еще будут ограничения и в каком формате мы отметим 9 мая, читайте здесь.

В ЗАКСОБРАНИИ ПРОСЯТ ПРИВЕСТИ УЛИЦЫ ГОРОДА В ПОРЯДОК

С критикой уборки улиц и состояния дорог выступил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов:

— Зимой — по колено в снегу, сейчас — по колено в грязи. Такие дыры на дорогах, что колеса в разные стороны разлетаются, и ходовая часть машин не выдерживает, - сказал он.

ДВОРНЯГИ РАСТЕРЗАЛИ СИБИРСКУЮ КОСУЛЮ В ЗАПОВЕДНИКЕ

В Новосибирской области дворняжки загрызли сибирскую косулю. На месте преступления животных застукал егерь. Псы-убийцы сами привели полицейских к своему дому. Хозяевами собак оказались 80-летняя женщина и ее сын. Как сообщили КП-Новосибирск в правоохранительных органах, в действиях мужчины предусматривается административное правонарушение по статье 4.5 закона Новосибирской области «Ненадлежащее содержание животных и птиц». А за убийство животными косули придется заплатить штраф до 200 тысяч рублей.

СТРОИТЕЛЬ-МИГРАНТ ИЗ НОВОСИБИРСКА ОТПРАВЛЯЛ БОЕВИКАМ В СИРИЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ

Новосибирские контрразведчики поймали 41-летнего мигранта на переписке с террористами. Мужчина работал на стройке на улице Сибиряков-Гвардейцев. Тайны работяги выдал его телефон. В нем сотрудники УФСБ обнаружили долгую переписку мигранта с террористической организацией. Сибиряка приговорили к 8,5 годам лишения свободы за то, что перечислял боевикам деньги в Сирию. Первые три года он будет отбывать в тюрьме строгого режима, а уже остальной срок в колонии строгого режима.

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