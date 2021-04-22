В Новосибирске детские сады эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сразу в несколько новосибирских детских садов поступили сообщения о минированиях. Фото: "АСТ-54"

Сегодня, 22 апреля, сразу в несколько новосибирских детских садов поступили сообщения о минированиях. В произошедшем разбирается антитеррористическая комиссия региона.

— При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, —пояснили в АТК по Новосибирской области. — Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств.

Правоохранители сейчас разыскивают тех, кто распространил информацию о минировании. Сибиряков, тем временем, просят сохранять спокойствие.

Напомним, вчера КП-Новосибирск писала о том, что сообщения о минировании поступили в несколько новосибирских школ. Эвакуирован был также один торговый центр на левом берегу.

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