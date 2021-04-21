В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан Сити» на левом берегу. Фото: Кадр из видео

Вечером, 21 апреля, в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан Сити» на левом берегу. Все происходящее засняли на видео очевидцы.

— В здании сработала система экстренного оповещения, персонал и посетители вышли на улицу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в данный момент информации по данному инциденту нет. Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в сегодня утром городе эвакуировали несколько школ. Эту ситуацию прокомментировали в антитеррористической комиссии региона. Там сообщили, что правоохранители ищут людей, сообщивших о минировании.

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