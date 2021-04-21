В Новосибирске проверяют сообщения о минировании нескольких школ

В Новосибирске проверяют информацию о минировании школ.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В среду, 21 апреля, в Новосибирске эвакуировали учеников нескольких школ. Информацию об этом прокомментировали в областном Аппарате антитеррористической комиссии. По данным ведомства, на электронные почты образовательных учреждений 20 и 21 апреля пришли сообщения о минировании.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранители проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений, — уточнили в АТК.
В Аппарате призвали горожан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, ситуацию с эвакуациями школ лично контролирует губернатор региона Андрей Травников.
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