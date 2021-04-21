В Новосибирске эвакуировали учеников нескольких школ

В Новосибирске эвакуировали несколько школ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 21 апреля, в Новосибирске эвакуировали сразу несколько учебных заведений. Так, учеников и преподавателей вывели на улицу из школ № 12, 11, 20 и 129. В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы. Предварительно известно, что в школы поступили сообщения о минировании. Об этом КП-Новосибирск рассказали родители учеников.

— Написал классный руководитель в чат класса о том, что поступил звонок в школу о минировании. Детей быстро стали эвакуировать на улицу. Приехала полиция, пожарная и «скорая». Ждут кинологов. На сегодня учебный процесс приостановлен, — сообщила изданию мама ученика школы № 20.

В образовательном учреждении № 129 также прошла эвакуация: в здании неожиданно сработала тревога.

— Сначала сирена прозвенела, потом спустились в раздевалку, взяли вещи и вышли через черный вход. Там всю первую смену собрали, довели до главной калитки. А потом одна из учителей сказала, чтобы все шли домой. Через минут 5 приехал экипаж Росгвардии, — уточнил КП-Новосибирск ученик школы № 129.

В ГУ МВД по Новосибирской области происходящее пока не комментируют. По данным ведомства, информация об эвакуациях уточняется.

Напомним, в марте 2021 года в Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании.

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