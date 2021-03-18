Стало известно содержание писем, из-за которых эвакуировали новосибирские школы

В Новосибирске два дня подряд эвакуировали школы из-за сообщения о бомбе.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске два дня подряд эвакуировали учеников и учителей из двух школ №14 и №11. На электронный адрес учебных заведений пришли письма с угрозами. В обоих случаях неизвестные требовали перевести по номеру телефона по миллиону рублей, в противном случае быть большой беде.
В распоряжении редакции КП-Новосибирск оказались тексты этих сообщений.
Гимназии №11 прислали следующее письмо:
«Вы должны перевести на данный номер миллион рублей. Если на указанные реквизиты, не будут переведены деньги в течение 2 дней, то от вашего здания останется только пепел».
Гимназия №14 получил похожее послание:
«Если вы хотите решить все мирно, тогда вы должны сделать трансфер — миллион рублей. Если вы переживаете и бережете жизнь ваших людей, и не хотите чтобы ваше здание превратилось в пепел, то вы должны сделать трансфер».
Напомним, сообщение о минировании в гимназию №11 поступило 16 марта, а в гимназию №14 — 17 марта. На месте работали спецслужбы. Взрывных устройств обнаружено не было. Проводится проверка.
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