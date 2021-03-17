В Новосибирске учеников гимназии экстренно эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Учеников 11 гимназии в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске экстренно эвакуировали учеников гимназии № 11, которая расположена в Октябрьском районе города на улице Федосеева. Во среду, 17 марта, неизвестный сообщил, что в здании школы находится взрывное устройство. В связи с чем, учеников оперативно вывели на улицу, а на место прибыли экстренные службы.

— Помещение школы обследовали. Никаких подозрительных и угрожающих предметов в ходе проверки обнаружено не было. Таким образом, информация о минировании оказалась ложной, — рассказали КП — Новосибирск в приемной гимназии.

В школе отметили, что вторая смена приступила к обучению в обычном формате.

Напомним, накануне по аналогичной причине эвакуировали гимназию № 14 на проспекте Карла Маркса. Полицейские обследовали школу, не обнаружив в ней опасных предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из школы эвакуировали учеников из-за сообщения о бомбе

К зданию учебного заведения приехали все спецслужбы (подробнее)

В Новосибирске из школы экстренно эвакуировали учеников: рассказываем, что там случилось

Детей перевели на дистанционное обучение (подробнее)