В Новосибирске из школы эвакуировали учеников из-за сообщения о бомбе

Новосибирских школьников эвакуировали из-за бомбы.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Во вторник, 16 марта, в новосибирской школе № 14 на проспекте Карла Маркса произошло ЧП. Неизвестный сообщил о том, что в учреждении находится взрывное устройство. Учителя оперативно эвакуировали школьников, а на место прибыли экстренные службы. Об этом КП — Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сообщение в полицию поступило в 10:13. На место незамедлительно прибыла оперативная группа. В ходе обследования предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили КП — Новосибирск в полиции.
В ведомстве отметили, что после проверки школьники продолжили учебу в прежнем режиме.
В настоящий момент полиция устанавливает причастных к инциденту, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня эвакуировали учеников 175 школы в Ленинском районе Новосибирска. Здесь детей отправили домой из-за сильного запаха краски, которую разлили в спортзале.
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