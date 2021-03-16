В Новосибирске из школы экстренно эвакуировали учеников: рассказываем, что там случилось

В новосибирской школе детей эвакуировали из-за ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Новосибирска эвакуировали учеников школы № 175. Детей отправили по домам. Это произошло из-за сильного запаха краски, которая разлилась в спортзале учреждения. Об инциденте КП — Новосибирск рассказали родители учеников.

— С утра мне позвонила моя дочь-второклассница и сказала, что в школе сильно пахнет краской. А через полтора часа в родительском чате учительница написала о ЧП. Оказалось, что в спортзале разлили большое количество краски. Из-за сильного запаха детей решили отправить по домам, — рассказала КП — Новосибирск мама ученицы.

Родители переживают за состояние детей и беспокоятся, что ученики могли надышаться ядовитыми парами.

В школе КП-Новосибирск инцидент подтвердили. По словам сотрудника учреждения, всех детей перевели на дистанционное обучение. В школе уточнили, что никто из ребят не пострадал из-за запаха краски. Последствия происшествия устранят в течение дня, и завтра дети вернутся на учебу.

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