В Новосибирске отменили салют в центре города на День Победы 9 мая

В Новосибирске 9 мая 2021 года традиционный фейерверк на площади Ленина проводиться не будет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске 9 мая 2021 года традиционный фейерверк на площади Ленина проводиться не будет. Об этом сообщили в мэрии города. Однако с Михайловской набережной сибиряки смогут посмотреть военный салют.

— В этом году, чтобы не допускать большого скопления народу на площади Ленина, мы решили не проводить традиционный праздничный салют ко Дню Победы. Такие меры принимаются в связи с ограничениями по коронавирусу, — пояснила КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Однако военный салют организован будет. Его горожане смогут посмотреть на Михайловской набережной в десять часов вечера. При этом, всем гостям также будет необходимо соблюдать все санитарные нормы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в этом году новосибирцам разрешат посетить парад в День Победы. Для зрителей будет выделена отдельная площадка, они также должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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