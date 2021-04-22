Депутаты Заксобрания обсудили на сессии состояние и чистоту городских улиц

Андрей Панферов в ходе сессии акцентировал внимание на ненадлежащем состоянии городских улиц. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Одним из главных вопросов, обсуждаемых на девятой сессии регионального парламента, стало наведение порядка в городе. Первый вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов в ходе сессии акцентировал внимание на ненадлежащем состоянии городских улиц.

— В нашу общественную приемную постоянно обращаются люди с просьбой: «Наведите порядок в городе», — отметил Андрей Панферов. — Зимой — по колено в снегу, сейчас — по колено в грязи. Такие дыры на дорогах, что колеса в разные стороны разлетаются, и ходовая часть машин не выдерживает. Долго это будет продолжаться? Стыдно, честное слово! Приведите в порядок город в преддверии майских праздников».

Андрей Панферов призвал заняться уборкой города и предложил транспортному комитету регионального парламента в ближайшее время принять меры к разрешению проблемы небезопасных остановок общественного транспорта в Новосибирске.

— Наведите порядок на трамвайных остановках. Люди гибнут, их калечат. Жизнь человека не стоит тех денег, о которых говорим. Давайте найдем деньги и наведем порядок в течение года, — заявил Панферов.

Спикер областного парламента Андрей Шимкив подтвердил, что в этом году количество жалоб от избирателей на санитарное состояние города резко возросло.

— Сегодня эта проблема гораздо острее, чем в прошлые годы. Но вопрос-то стоит не в финансировании. Вы помните: когда несколько раз снегом завалило, исполнительная власть обращалась к нам, мы всегда выделяли деньги. Но сегодня хотелось бы город послушать. Какой график работ? Ведь на сегодня еще даже заводы по производству асфальта не запущены. Мы, наконец, хотим увидеть реальную дорожную карту — когда и что будет сделано. И когда мы увидим в нормальном состоянии наши улицы, тротуары и дороги? — подчеркнул спикер регионального парламента.

Андрей Шимкив поручил в ближайшее время провести внеочередное заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике с приглашением чиновников мэрии Новосибирска. Вопрос в повестке заседания будет только один — состояние дорог и наведение порядка в городе Новосибирске.

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