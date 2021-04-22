Дворняги растерзали сибирскую косулю в заповеднике: преступный обед собак обойдется хозяину в 200 тысяч рублей

Сибирские косули живут на территории заказника. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области дворняжки загрызли сибирскую косулю. На месте преступления животных застукал егерь. Что теперь грозит хозяину псов-убийц — в материале КП-Новосибирск.

«ОНА ЛЕЖАЛА НА СНЕГУ, А ВОРОНЫ ЕЕ ДОКЛЕВЫВАЛИ»

Биологический заказник «Маяк» в Кочковском районе — один из самых крупных в Новосибирской области. Здесь ежегодно зимуют больше 100 сибирских косуль, которые мигрируют в наш регион из других областей. Особенность заказника в том, что в этом месте практически не водятся волки и медведи, поэтому косулям здесь относительно безопасно. Но беда пришла откуда не ждали. Из ближайших деревень в заказник повадились бегать домашние псы.

Недавно в «Маяке» произошло необычное ЧП. В воскресенье местный егерь вышел на улицу по своим делам и услышал пробирающий до мурашек крик животного из леса. Подумал, что на участок зашли браконьеры и пытаются загнать косулю. Недолго думая мужчина прыгнул за руль снегохода и поехал смотреть, кто вторгся на его территорию.

Животное лежало на снегу. Фото: скриншот из видео.

— Когда егерь приехал на место, увидел жуткую картину. На снегу лежала разодранная косуля, вороны ее уже доклевывали. А в сторону деревни побежали две собаки. Егерь их узнал и позвонил мне. Я в свою очередь вызвал участкового и тоже поехал на место, — рассказал КП-Новосибирск Александр Березин, председатель Кочковского районного общества охотников и рыболовов.

Как предполагает сибиряк, косуля не смогла убежать от животных из-за погоды, попав в природную ловушку: днем тепло, а ночью все замерзает. Бедняжка провалилась под наст, выбраться не смогла, а собаки нагнали ее и не пощадили.

ОБЕД ЗА 200

После небольших расспросов егерь рассказал, что знает, чьи это собаки. Вместе с председателем и участковым он направился в поселок, чтобы показать, где эти псы живут.

— Поселок-то небольшой, все друг друга знают. Мы дошли до дома на самом краю одного из дворов, открыли калитку, а во дворе нас уже ждали те самые псы. Понять было очень просто, что именно они убили: у одного из них вся морда была в крови, — объясняет председатель.

Собаки сами привели работников заказника к своему дому. Фото: предоставлено Александром Березиным

Хозяевами дворняг оказались 80-летняя старушка и ее сын. Они признались, что никогда не привязывали животных у дома, разрешая им свободный выгул.

— Мужчина тут же при нас начал откапывать будки и сажать псов на цепь, — говорит Александр Березин.

Как сообщили КП-Новосибирск в правоохранительных органах, в действиях мужчины предусматривается административное правонарушение по статье 4.5 закона Новосибирской области «Ненадлежащее содержание животных и птиц». Также хозяевам псов-убийц теперь предстоит выплатить штраф до 200 тысяч рублей за нарушение правил охоты.

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