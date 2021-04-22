«Джихад финансовым путем»: строитель-мигрант из Новосибирска отправлял боевикам в Сирию часть своей зарплаты

Строитель-мигрант получил 8,5 года за финансирование терроризма. Фото: СОЦСЕТИ

Новосибирские контрразведчики поймали 41-летнего мигранта Акбара Пардаева на переписке с террористами. Пардаев давно осел в России, работал на стройке на улице Сибиряков-Гвардейцев и даже называл себя привычным для нас именем — Алик. Но тайны работяги в каске выдал телефон.

В мобильнике — долгая переписка с боевиками. Чего только стоят переговоры с запрещенной в России организацией «Катиба Таухид валь-Джихад», на счету которой несколько громких терактов — например, взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. У боевиков «Катибы» есть тренировочные лагеря и пропагандистские школы в нескольких странах. Но главное — сеть вербовки по всему миру.

«Проповедуют» радикальные исламисты в том числе в соцсетях. Там и встретил их Пардаев. Посмотрел пропагандистские ролики и начал сочувствовать, писал: «Я желаю братьям муджахидам терпения и сил». Но это было только начало.

Главным доказательством против Пардаева стали переписка и банковские переводы.

— Он поддерживал активную связь с членами международной террористической организации, находящимися на территории Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Афганистан, и систематически направлял им деньги. Также в ходе общения с боевиками в соцсетях он отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в так называемом джихаде, — сообщила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

Удивительно, насколько быстро террористы обработали мигранта. Он сам предложил им деньги, написав:

— У меня есть желание осуществлять джихад финансовым путем, объясните мне пожалуйста путь этого.

В ответ получил номер карточки. Строитель Алик перевел первые несколько тысяч со своей зарплаты. Постепенно от пожертвований переписка дошла буквально до жертвенности. Неофит дал понять, что готов отдать не только деньги, но и жизнь, собирается поехать на «священную войну»:

— Я на связи и с другими братьями, они тоже в ваших сторонах находятся, точно где не знаю. Дай бог и нам поехать, только поправлю свое финансовое обеспечение и поеду к вам, мне надоело жить в местах неверных, — пишет Пардаев.

Боевики, с которыми переписывался мигрант.

Все эти диалоги, а также банковские переводы стали главным доказательством на суде против строителя.

Пардаева задержали летом прошлого года, в апреле 2021 года ему зачитали приговор за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России). И неважно, что строитель помогал боевикам не миллионами и не сотнями тысяч. Даже отправленные сто рублей боевикам подводят человека под статью.

Пардаева приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме строгого режима, а уже остальной срок в колонии строгого режима.

— Тюрем на территории Новосибирской области нет, то есть осужденного отправят в другой регион. Он там будет содержаться в камерной системе, в колониях же заключенные живут в общежитиях отрядов. Приговоренным к тюрьме положено меньше посылок, свиданий, чем в колониях — то есть это более жесткий режим отбывания наказания, — объясняет Юлия Перемитина, сотрудник ГУФСИН России по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«ВЕРБУЮТ И ОФФЛАЙН»

Сергей Чудинов, кандидат философских наук, автор диссертации «Терроризм как социокультурный феномен»:

— Катиба Таухид валь-Джихад — не часто фигурирует в новостях, но тем не менее на ее счету есть крупные теракты — это взрыв в метро Санкт-Петербурга, а также теракт в Швеции, когда в центре Стокгольма в толпу людей, гуляющих по улице, влетел грузовик. Состав группировки — как правило выходцы из Средней Азии: этнические узбеки, уйгуры, киргизы. Вербовку осуществляют не только онлайн, но и оффлайн, когда информация передается между знакомыми, родственниками, как правило внутри диаспор, внутри какой-то закрытой группы общения. И этот путь даже более развит. Тут скорее всего все началось тоже с личного общения, а потом уже Падаев наткнулся на людей по интересам в соцсетях. Самим боевикам пожертвования строителя вряд ли были так уж нужны — основные деньги они получают совсем из других структур и там совершенно другие суммы. Им он нужен был именно как солдат, цель была выманить человека в Сирию. И, судя по переписке, мигрант точно был готов к этому, так мечта подобных радикальных фанатиков — это принять личное участие в войне, они считают, что первая же капля крови на джихаде смывает все грехи. Поэтому спецслужбы тут обезвредили не только человека, который сочувствовал террористом, но еще и потенциального боевика.

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