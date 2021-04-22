В Новосибирске вынесли приговор мужчине, финансировавшему терроризм

Новосибирцу, который финансировал терроризм, вынесли приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность жителя Новосибирска Акбара Пардаева. Мужчина состоял в запрещенной организации и финансировал террористическую деятельность.

— Следствие установило, Пардаев поддерживал активную связь с членами МТО, находящимися на территории Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Афганистан, и в 2019 году систематически направлял денежные средства для финансирования международных террористических организаций. Также в ходе общения с членами МТО посредством социальных сетей он отстаивал идеи по осуществлению террористической деятельности и планировал выезд на территорию, подконтрольную боевикам, для участия в «джихаде», — сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

В отношении жителя Новосибирска возбудили уголовное дело части 1.1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма».

В апреле 2021 года 1-й Восточный окружной военный суд рассмотрел дело злоумышленника и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Также известно, что 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 5 с половиной лет будет отбывать наказание в колонии строгого режима

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