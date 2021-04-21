Последние новости Новосибирска на 21 апреля 2021 года: сибиряков возмутил вид животных из передвижного зоопарка, новосибирские врачи восстановили мужчине лицо

Врачи провели в операционной 2 часа. Фото: предоставлено Миланой Митченко/пресс-служба областной больницы

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 21 апреля 2021 года в один материал. Читайте и будьте в курсе последних событий родного города.

СИБИРЯКОВ ВОЗМУТИЛ ВНЕШНИЙ ВИД ЖИВОТНЫХ ИЗ ПЕРЕДВИЖНОГО ЗООПАРКА

Жителей небольшого городка в 200 километрах от Новосибирска возмутил передвижной зоопарк. Местные активно обсуждают состояние животных из зверинца. Лев отощал, тигр постоянно спит, а обезьяны трясутся. «Комсомолка» поговорила с жителями города Куйбышева и узнала, в каких условиях содержатся дикие животные.

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ЛИЦО МУЖЧИНЕ С «УЛЫБКОЙ ДЖОКЕРА»

Челюстно-лицевые хирурги Новосибирской областной больницы восстановили половину лица велосипедисту из Новосибирска. Мужчина упал с велосипеда в сугроб, случайно вспорол щеку и половину рта так, что не мог даже есть и разговаривать, а внешне стал похож на жутко улыбающегося Джокера. Сибиряка госпитализировали в больницу. Врачам пришлось постараться, чтобы аккуратно сшить уголки рта и мышцы на лице.

ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ ДОРОГИ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Прокуратура провела проверку после того, как в поселке Семеновский в Коченевском районе дорогу затопило из-за паводка. Напомним, сибиряки засняли на видео, как они не могут выехать из поселка из-за того, что проезжая часть полностью скрыта под водой. Как удалось выяснить, затопление произошло из-за недостаточной пропускной мощности установленных на водосбросном сооружении водопропускных труб.

БОИНГ ВЫЛЕТЕЛ В ТОКИО, А ПИЛОТ ОСТАЛСЯ В РОССИИ

Трансконтинентальный боинг, который накануне экстренно сел в «Толмачево», вылетел в Токио. В пресс-службе аэропорта сообщили, что командир воздушного судна, у которого случился инсульт, остается в новосибирской больнице, как минимум еще на два дня.

НОВАЯ СХЕМА ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА ЛИШАЕТ ЛЮДЕЙ МИЛЛИОНОВ

В старой схеме телефонного мошенничества появились новые «герои». Если раньше сибирякам звонили «сотрудники службы безопасности», то теперь им еще могут набрать псевдо-оперативники. Причем у человека высвечивается реальный номер дежурной части полиции или прокуратуры. Не подозревая подвоха, жертвы аферистов, спокойно переводят деньги мошенникам.

— С февраля 2021 года по настоящее время по фактам мошенничества с использованием подмены телефонных номеров органами дознания полиции возбуждено свыше 100 уголовных дел в отношении неустановленных лиц, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

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